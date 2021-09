Inaugurata Casa Dante a Ravenna

Inaugurata Casa Dante, il nuovo spazio musivo di Ravenna dedicato al Poeta e realizzato in collaborazione fra Comune e Galleria degli Uffizi, grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e il contributo di Camera di Commercio e Regione Emilia-Romagna. Casa Dante completa il percorso inaugurato in primavera con l’apertura del Museo Dantesco. Sarà uno spazio polifunzionale in cui troveranno posto alcune sale espositive, grazie alla collaborazione futura sempre con gli Uffizi e con la Biblioteca Classense, un bookshop, un laboratorio didattico e una corte meditativa. Accanto agli spazi espositivi, il laboratorio didattico offrirà spazi di lavoro e di formazione per gli studenti. Si aggiungerà poi un’altra sala espositiva dedicata al design declinato in chiave dantesca, in collaborazione con Adi Design Museum – Compasso d’Oro di Milano

