“Gli ultimi giorni sono stati pieni di notizie tristissime. Troppi decessi improvvisi di persone ancora giovani, situazione purtroppo simile al periodo vissuto ad inizio estate. In certi momenti non resta, per chi ha fede, rivolgere le preghiere per chi non c’è più, per i familiari e per tutta la comunità, oltre a dei preziosi silenzi di riflessione e rispetto”. Endrio Ubaldi, sindaco di Montegranaro, ha voluto così inviare un messaggio di vicinanza alla famiglia di Baldovino Botticelli, 43 anni, deceduto a Cervia mentre si trovava in vacanza con la famiglia, la moglie e la figlia di 7 anni.

L’uomo è stato trovato privo di coscienza nella piscina della struttura dov’era arrivato da pochi giorni. Cosa sia esattamente successo dovrà essere l’autopsia a rivelarlo. L’uomo era in piscina con la figlia. Dopo aver aiutato la bambina ad uscire dall’acqua, è rimasto nella vasca dove è stato ritrovato più tardi. Non si sa cosa possa essere accaduto, se l’uomo abbia avuto un malore o se sia annegato.