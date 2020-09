Aperti questa mattina regolarmente i seggi elettorali per il Referendum sul taglio dei parlamentari, i faentini oltre al Referendum voteranno per la nuova amministrazione comunale. Si vota dalle 7 alle 23 di oggi e anche lunedì dalle ore 7 alle 15. Lo spoglio del Referendum inizierà a chiusura del voto mentre per le amministrative faentine si dovrà aspettare il risultato martedì nella tarda mattinata. Segui sul nostro canale facebook faenzawebtv lo spoglio in diretta dalle ore 9.