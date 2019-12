Il Magazzeno Art Gallery lascia la Darsena e Ravenna: ultima mostra per ripercorrere questi anni

Il Magazzeno Art Gallery va via dalla Darsena e da Ravenna. La galleria d’arte, in grado in questi anni di creare un volume d’affari da 100 mila euro, si trasferirà a Bologna dove è stata invitata ad aprire un nuovo spazio dedicato agli artisti contemporanei. Troppo onerosa la possibilità di mantenere entrambi gli spazi aperti e così è arrivata la scelta di dedicarsi anima e corpo alla nuova avventura, professionalmente e artisticamente molto più significativa. La decisione di lasciare la Darsena, tuttavia, è anche frutto dell’ancora lento processo di rigenerazione dell’area ravennate, della mancata istituzionalizzazione di un certo tipo di turismo legato all’arte e dell’assenza di un contesto artistico entro il quale muoversi. Con la dipartita del Magazzeno, tuttavia, non si arresteranno i vari progetti artistici creati nel tempo dai ragazzi che hanno dato vita al MAG