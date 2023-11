Il Gen Verde ritorna a Conselice per la 16esima volta domenica 26 novembre, la giornata – dal titolo «Conselice e Gen Verde, 50 anni in amicizia e comunione» – inizierà alle 10.30 con la messa in parrocchia, seguita da alcune testimonianze e nel pomeriggio, alle 16.30, il Gen Verde si esibirà in acustico al palazzetto dello sport.

Era il 28 settembre 1973 quando la comunità parrocchiale di Conselice si apprestava a vivere il congresso eucaristico di zona. Per l’occasione fu invitato il Gen Verde, un gruppo vocale strumentale al femminile, formatosi all’interno del movimento dei Focolari, provenienti da 14 Paesi nel mondo.

Chi ha portato avanti negli anni il legame con il gruppo musicale femminile è senza dubbio don Pietro Mongardi, storico parroco di Conselice, mancato nel 2022. La prima esibizione nel 1973 riscosse un enorme successo e da allora il canto «I ponti» è rimasto un inno conselicese, che al Gen viene richiesto a gran voce tutte le volte. Dopo questo primo spettacolo, il Gen Verde ritornò a Conselice nel 1990 con lo spettacolo «Mille strade di luce», e da lì cominciò a saldarsi il legame con il paese. Il rapporto cresciuto nel tempo e favorito anche dall’aiuto delle amministrazioni comunali ha portato alla consegna delle chiavi della città di Conselice nel 1996, rendendo le ragazze del Gen Verde cittadine a tutti gli effetti.

Ad oggi si contano sette spettacoli, due presenze per l’ingresso dei nuovi parroci, l’inaugurazione del monumento a Don Gianstefani e il rifacimento della piazza di Conselice, senza dimenticare le messe animate in occasione dei 65 e 70 anni di sacerdozio di don Mongardi.

Dalla nascita del complesso 1966, il Gen ha visto passare 147 ragazze, almeno 50 sono passate, alcune diverse volte da Conselice. Le ragazze in una nuova formazione dove tanti elementi sono cambiati hanno voluto festeggiare – a testimonianza del bene reciproco – con don Pietro e i parrocchiani, nel 2017 i suoi 65 anni di sacerdozio e nel 2022 i 70; una bellissima festa, purtroppo l’ultima, appena in tempo prima della morte avvenuta il 31 agosto 2022.

Sabato 25 novembre la giunta comunale riceverà il gruppo in municipio per esprimere gratitudine per questo nuovo concerto e per quanto fatto negli anni a Conselice.