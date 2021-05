Il cuore di Faenza: oltre ogni aspettativa la raccolta viveri a favore di La Piccola Betlemme

Una raccolta viveri andata al di là di ogni aspettativa. Almeno 10 i quintali di viveri raccolti a favore delle persone in difficoltà, ma la stima è in difetto, un primo bilancio nella serata di domenica. Sabato e domenica è andata in scena una raccolta viveri per sostenere la cucina solidale di La Piccola Betlemme. Una trentina i volontari che hanno partecipato all’iniziativa che ha visto in prima fila Mani tese, Faenza per Te, Prometeo e Fronte Comune, oltre ovviamente ai volontari di La Piccola Betlemme.

6 squadre, affiancate da 2 pulmini, si sono così suddivise per le vie del centro abitato di Faenza, suonando casa per casa e chiedendo viveri e prodotti per l’igiene