DDL Zan: discussioni e polemiche in consiglio comunale

L’ultimo consiglio comunale di Faenza si è concluso con un dibattito attorno al disegno di legge Zan contro l’omotransfobia, ideato per la “prevenzione e il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”. A presentare un ordine del giorno in assemblea è stato il capogruppo di Fratelli d’Italia Stefano Bertozzi, a cui ha fatto seguito un testo incidentale preparato da tutta la maggioranza. Una discussione di oltre un’ora, con strali anche nei giorni successivi sulla proposta che deve ancora completare a Roma il proprio iter parlamentare