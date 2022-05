Il Comune di Lugo ha indetto un’asta pubblica per concedere in locazione due locali di proprietà comunale che si trovano nel “Pavaglione”, in piazza Mazzini ai numeri 2 e 55.

Il termine per la presentazione delle domande è il 16 giugno alle 13. L’apertura della documentazione amministrativa è prevista per il giorno seguente, martedì 17 giugno alle 8.30.

Si tratta di due locali rispettivamente di circa 20 mq e 12 mq che, fino al 31 agosto 2023, godranno di una riduzione sul canone di locazione. I locali sono destinati al commercio al dettaglio qualificato, per l’artigianato di servizio alle persone, per piccoli laboratori artigianali di produzione compatibili con la struttura e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Chi fosse interessato potrà visionare gli immobili rivolgendosi all’Area servizi al territorio del Comune di Lugo. L’appuntamento si può concordare telefonando alla sig.ra Barbara Salaroli 0545/38437 o 333/3286118.

Le informazioni di carattere amministrativo si possono richiedere al Servizio appalti e acquisti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna telefonando allo 0545/38597 o 38533 o scrivendo a appalti@unione.labassaromagna.it