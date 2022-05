In questi giorni, dopo un prolungato periodo di accessi limitati causa pandemia, l’OPEN LAB, laboratorio chimico/strumentale del Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – curriculum Materiali Tradizionali e Innovativi di Faenza, ha finalmente riaperto le porte agli studenti delle scuole superiori del territorio per svolgere alcune esperienze nell’ambito del Progetto Lauree Scientifiche e delle iniziative per le competenze trasversali e l’orientamento. La giornata di ieri ha coinciso anche con un Open Day della sede. Gli intervenuti, oltre a lavorare in laboratorio usando la ricca strumentazione acquistata grazie ai contributi dei numerosi sostenitori del Corso, hanno avuto modo di colloquiare con gli studenti attualmente iscritti e coi docenti, sorseggiando un aperitivo molecolare a base di bevande gelificate preparato per l’occasione dallo Staff e da alcuni Professori.

Inoltre, nel pomeriggio, si è svolta una visita istituzionale al Tecnopolo faentino da parte di una delegazione di Assessori regionali, che ha fornito agli ospiti l’occasione di conoscere di prima persona l’articolata realtà della ricerca, della formazione e degli stretti rapporti di questi due mondi con le aziende, che è una delle caratteristiche che più contraddistingue la realtà del comprensorio di Faenza.