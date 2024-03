Dopo alcune settimane dalla presentazione della lista civica “cambiAMO Lugo”, con una conferenza stampa al Salone Estense, sabato mattina il centrodestra ha ufficializzato il supporto alla candidatura a sindaco di Lugo dell’avvocato Francesco Barone.

Una candidatura motivata dalla volontà di cambiare e migliorare la città, “rilanciandola a 360°” come ha rimarcato l’aspirante sindaco di 36 anni.

Un rilancio che nella visione di Barone deve passare dal recupero del decoro urbano, dal coinvolgere maggiormente i cittadini e garantendo un buon livello di sicurezza per tutti i lughesi.

Come specificato da Francesco Barone, la sua discesa in campo non è frutto di “imposizioni dall’alto” o di semplici calcoli per interessi personali, non essendo mai stato tesserato con alcun partito politico.

Della coalizione di centrodestra erano presenti la senatrice Marta Farolfi e Alberto Ferrero di Fratelli d’Italia, l’onorevole Jacopo Morrone della Lega e Fabrizio Dore, coordinatore provinciale di Forza Italia.

Inoltre Barone ha anche incassato l’appoggio di Area Liberale, lista civica sempre più presente e radicata nel territorio ravennate che sabato mattina è stata rappresentata dal presidente Gabriele Padovani.

Le prossime settimane, come hanno ribadito Barone e gli esponenti locali dei partiti saranno fondamentali per delineare il programma politico, che sarà composto congiuntamente e considerando la concretezza del progetto e le competenze per poterlo realizzare.