Andrea Lama, il cantautore dei bambini, sorprende con una bella iniziativa di solidarietà. Forse perché è nato a Faenza o forse perché in quella scuola ci ha lavorato, alcuni anni fa, sta di fatto che dopo l’alluvione di fine maggio, quando sono ripresi gli spettacoli di fine anno scolastico, Andrea ha avuto una bella idea: raccogliere fondi per la scuola dell’infanzia “il Girasole” di Faenza, distrutta dalla furia dell’acqua.

Così durante gli spettacoli, il cantautore dei bambini ha voluto donare la somma ricavata dalla vendita dei cd alla suddetta scuola: denaro utile per l’acquisto di materiale didattico. “La gioia di fare festa e mettere in scena spettacoli con i bambini, questa volta, ha avuto una valenza in più” commenta Andrea: “aiutare una scuola e quindi i bimbi di quella scuola in difficoltà; è una cosa che scalda il cuore di tutti. Grazie a chi ha acquistato il cd.. purtroppo tanti li avevano già, ma il gesto è stato molto apprezzato e condiviso”.

E’ davvero bello che la musica possa unire e regalare tante emozioni e, parafrasando una canzone di Andrea: “P, come partenza, per fare in musica la mia conoscenza, stringendo piano la tua mano…”, si vuole dare energia al corpo docente della scuola “il Girasole” e ai suoi bambini, per ripartire. A breve, e sono tanti i bimbi che lo aspettano, uscirà anche il nuovo lavoro di Andrea. Il titolo del nuovo cd sarà: “Qui disegno una nuvola”, per sognare e cantare ancora insieme. Intanto nel mese di luglio, il cantautore dei bambini, vi aspetta nei suoi concerti lungo la riviera Romagnola: il primo sarà il 5 luglio, a partire dalle 21, presso il bagno “Spiaggia 58” di Marina di Ravenna e il secondo, il 27 luglio, sempre a Marina di Ravenna, presso il bagno “Luana Beach”, stessa ora. Un ultima bella notizia: è molto probabile che Andrea Lama, insieme a Livia Santini (grande organizzatrice di eventi di beneficienza soprattutto legati a piccoli grandi cuori) con la quale Andrea ha da sempre collaborato, portino in centro a Ravenna un grande concerto, legato ancora una volta alla solidarietà: per acquistare giochi per i bimbi delle scuole alluvionate.