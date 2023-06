“Via Argine Destro Montone fra San Marco e Ragone somiglia di più a una “giungla” che ad una strada carrozzabile. È impercorribile; le canne ai lati della stretta carreggiata impediscono la visuale durante la guida obbligando chi circola a slalom a dir poco rocamboleschi. Incrociando un altro autoveicolo o anche solo un velocipede che sbuca dietro a una delle tante curve si rischia la fiancata nel migliore dei casi, diversamente lascio all’immaginazione di chi dovrebbe garantire la sicurezza. In caso di pioggia o vento è come essere in un match di Wrestling con le frustate delle canne da schivare.

Nonostante questa problematica sia più volte stata sollevata e segnalata non si capisce cosa si aspetti a tagliare “ quelle erbe” ancora più adesso che la strada serve anche per raggiungere Roncalceci isolata dalla chiusura del ponte sulla Via Pugliese.

Si intervenga prima che sia troppo tardi.”

Elisa Guerra, NOI con l’ITALIA Ravenna