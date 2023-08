“Con la sponsorizzazione delle aziende “BERETTA” (un semiautomatico), “BENELLI” (un semiautomatico) e “FIOCCHI” (7.000 cartucce) che ringraziamo vivamente per la loro continua disponibilità nei confronti dei nostri tiratori, il settore tiro a volo dell’Associazione Libera Caccia della Romagna e del Veneto, ha realizzato una pesca di beneficenza a favore delle popolazioni romagnole colpite dalle recenti disastrose alluvioni.

La scelta su dove destinare i fondi raccolti, integrati anche dalla Presidenza Nazionale e ammontanti a euro 6,000 è stata quella di contribuire, anche se modestamente, alla ricostruzione dell’asilo nido “il piccolo principe” di Faenza gestito dalla cooperativa Zerocento.

La struttura è stata letteralmente sventrata e spazzata via dalla furia delle acque del fiume Lamone fuoriuscite dalla rottura dell’argine proprio in prossimità di questa struttura dedicata alla prima infanzia.

Questo piccolo contributo si aggiunge ai tanti che generosamente privati, aziende e enti hanno raccolto e stanno raccogliendo per fare tornare alla normalità una popolazione e una città fortemente disastrata.

Ringraziamo la cooperativa per avere accettato la nostra modesta partecipazione per il ripristino di una insostituibile opportunità per l’infanzia di oggi nostro futuro per il domani”.