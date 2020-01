È in programma per sabato 18 gennaio a Granarolo Faentino, dalle ore 10:00 alle 12:00, l’Open Day per la scuola Primaria “De Amicis” dell’Istituto Comprensivo San Rocco di Faenza.

Sarà possibile ottenere precise informazioni circa la scuola, l’organizzazione, la didattica e i percorsi di studi. Sarà la Dirigente Scolastica Marisa Tronconi ad illustrare alcune novità per il prossimo anno ai futuri alunni e alle famiglie, guidati quindi in aule, palestre e laboratori. Gli insegnanti e gli alunni saranno a disposizione per descrivere la realtà educativa e l’organizzazione scolastica, per presentare gli spazi della scuola e per rispondere alle domande dei genitori.

I termini per le iscrizioni vanno dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020. La modalità di iscrizione è online per la scuola primaria e la scuola secondaria di Primo Grado; cartacea per la Scuola dell’Infanzia.