l sindaco Massimo Isola ha inviato gli auguri della città a Lazzaro Tassinari che proprio oggi, 29 aprile 2021, ha compiuto 100 anni. Lucidissimo e in ottima forma, il signor Lazzaro, che vive a Faenza con la figlia Alessandra, questa mattina peraltro ha effettuato il richiamo vaccinale contro il covid. Lazzaro Tassinari per tanti anni è stato impiegato bancario all’allora Banca Popolare di Faenza.

Per ridurre i contatti ed evitare rischi, durante l’emergenza sanitaria, si è deciso di sospendere la tradizione degli auguri portati di persona. Così il sindaco Massimo Isola ieri mattina ha inviato gli auguri, sotto forma di una pergamena accompagnato da un biglietto, per il secolo di vita al signor Lazzaro che a sua volta ha ringraziato moltissimo il primo cittadino per il pensiero.