Lunedì 26 aprile scorso l’assemblea della CNA di Ravenna ha rinnovato i propri organismi dirigenti riconfermando nel ruolo di Presidente Marcello Monte e eleggendo alla carica di Vicepresidente Laura Sillato.

Alla parte pubblica dell’Assemblea è intervenuto il Sindaco di Ravenna, Michele de Pascale che si è confrontato con l’Associazione.

Nella relazione introduttiva è stato sottolineato come per CNA sia fondamentale perseguire ogni sforzo per accelerare la ripresa e coinvolgere tutte le componenti dell’economia e della società in tale percorso, partendo dalla concertazione, che rappresenta un punto di forza fondamentale per il nostro territorio. Occorre pensare alla ripartenza e a un rilancio del sistema economico, con un obiettivo di breve periodo per far ripartire tutte le attività e le imprese e uno di medio-lungo periodo che deve puntare al consolidamento della ripresa, alla crescita e allo sviluppo.

CNA confida che il Recovery Plan potrà dare un forte impulso al rilancio dell’economia a condizione di concentrare le risorse in progetti per rafforzare in modo permanente l’efficienza e la competitività dell’Italia, realizzando nel contempo la semplificazione della normativa sulle opere pubbliche e l’efficientamento della gestione amministrativa.

Il Sindaco nel suo intervento ha sottolineato come l’Amministrazione comunale abbia già stanziato risorse per l’abbattimento della TARI per le utenze non domestiche, per intervenire sul canone di occupazione del suolo pubblico e per garantire risorse aggiuntive ai consorzi fidi. L’Amministrazione è impegnata a pieno ritmo per garantire alle attività gli spazi all’aperto per le riaperture. A Ravenna importanti investimenti stanno per partire, dall’escavo dei fondali al nuovo terminal crociere, agli interventi di ANAS su SS 16 e Romea dir che sicuramente avranno un impatto importante su tutta la città.