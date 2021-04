Concerti: Muti e i Wiener al Teatro Alighieri il 9 maggio per l’anteprima del Ravenna Festival 2021

Il Maestro Riccardo Muti e i Wiener Philharmoniker tornano di nuovo insieme per la speciale anteprima del Ravenna Festival che si terrà domenica 9 maggio. In questa data infatti il Teatro Alighieri accoglierà nuovamente il pubblico con due importanti concerti alle 17 e alle 20, presentati questa mattina alla stampa all’interno del teatro. Il programma completo del Festival, dedicato nell’edizione 2021 a Dante Alighieri, sarà invece svelato sabato 8 maggio. Il Maestro Riccardo Muti suonerà poi nuovamente a Ravenna in occasione del concerto solenne che il 12 settembre concluderà le celebrazioni nazionali per il settimo centenario della morte del Sommo Poeta.

