Blacks Faenza 69

Rucker San Vendemiano 77

(16-29; 36-49; 51-62)

BLACKS FAENZA: Galassi 18, Papa 2, Siberna 5, Vico 11, Naccari ne, Poggi 4, Ballarin ne, Petrucci, Santandrea ne, Aromando 15, Tomasini, Pastore 14. All.: Garelli RUCKER SAN VENDEMIANO: Zacchigna 4, Chiumenti 9, Ragazzini ne, Oxilia 11, Gluditis 16, Vettori ne, Di Emidio 8, Perin, Gatti 6, Cacace 15, Calbini 8. All.: Carrea

Arbitri: Di Franco – Purrone

NOTE. Tiri da 2: FA: 15/31, SA: 20/35; Tiri da 3: FA: 7/28, SA: 8/17; Tiri liberi: FA: 18/22, SA: 13/19; Rimbalzi: FA: 37, SA: 29.

Non basta una grande rimonta nel finale ai Blacks per superare un’ottima Rucker San Vendemiano, confermatasi anche al PalaCattani una delle migliori formazioni del girone. I Raggisolaris potranno già riscattarsi mercoledì alle 20.30 di nuovo davanti al pubblico amico contro Lumezzane, recupero della quinta giornata di andata.

I Blacks pagano un primo quarto in cui tirano con basse percentuali soprattutto da tre punti e difendono senza la giusta attenzione, ma non bisogna togliere i meriti ad un’ottima San Vendemiano che gioca dieci minuti quasi perfetti. Il primo quarto termina con gli ospiti avanti 29-16. Faenza reagisce nel secondo periodo portandosi sotto 30-39, ma la Rucker è cinica nel bloccare la rimonta e così all’intervallo torna avanti 49-36.

Al rientro in campo i Blacks sono più determinati e difendono meglio, pur non riuscendo a trovare continuità in fase offensiva. Ancora una volta San Vendemiano ne approfitta e tocca il 58-40. Il merito di Faenza è di continuare a crederci provando la rimonta prima con Pastore (56-62) non finalizzandola e poi con Galassi, che con uno show personale porta i suoi ad un solo possesso dagli avversari. Il play segna 11 punti consecutivi riaprendo i giochi sul 69-72 al 38’. L’inerzia sembra essere a favore di Faenza, ma ancora una volta la Rucker è fredda e con Di Emidio conquista liberi preziosi che trasforma in canestri. I Blacks avrebbero anche i palloni dell’aggancio, ma non li sfruttano, confermando la negativa giornata in fase offensiva.