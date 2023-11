“A Porto Corsini, al confine con Marina Romea, su via Baiona lato pialassa, sorge un vasto parcheggio di uso pubblico a servizio del centro ippico Cavallo Felice e delle sue molte attività sportive, turistiche e sociali (“pensioni” per i cavalli, corsi di istruzione per cavalieri, avviamento con i pony e giri a cavallo per i minori, gare campestri di velocità, competizioni equestri, ippoterapia per le disabilità, eco trekking …), ma anche per manifestazioni sportive, deposito di potature e sfalci, ecc.

Stupisce perciò, come segnalato da più parti a Lista per Ravenna, che questo parcheggio sia stato progressivamente occupato da attrezzature, tralicci e veicoli in sosta permanente, di provenienza sconosciuta, che l’hanno reso pressoché inutilizzabile e inagibile, anche perché; non essendo recitati, sono fonte di pericolo, specialmente per i minori. Se succede qualche incidente chi ne porta la responsabilità? Sono state concesse occupazioni di suolo e per quali finalità d’interesse generale? Sono solo alcune delle domande che richiedono una risposta tempestiva.

Mi rivolgo quindi al sindaco di Ravenna per chiedergli come giustifichi quanto sopra esposto e come intenda operare affinché tale parcheggio sia riportato ad ordine, sicurezza e regolarità.”