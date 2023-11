Genitori… si cresce, venerdì l’incontro per leggere un libro insieme

Prosegue la rassegna “Genitori…si cresce”, uno spazio dove si incontrano genitori di bambini da 0 a 3 anni per leggere un libro insieme ai lettori volontari del programma “Nati per leggere”.

Venerdì 17 novembre, dalle 10 alle 12, nel Centro per le famiglie, in via Gradisca 19, si terrà la terza iniziativa di lettura.

Lo spazio è gratuito e a libero accesso. Per informazioni telefonare allo 0544.485834 oppure scrivere all’indirizzo mail informafamigli@comune.ra.it.

L’incontro per la lettura di un libro si terrà nuovamente venerdì 15 dicembre, sempre dalle 10 alle 12, nella stessa sede.

Venerdì 24 novembre e venerdì 27 febbraio 2024, dalle 10 alle 12, nella stessa sede, si terranno gli incontri legati al tema “Un the con la pedagogista: confronto su piccoli e grandi problemi di crescita”.

Le attività sono promosse dal Centro per le famiglie dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi.