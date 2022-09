Dopo un anno esatto dal primo appuntamento, Dantephemera allestisce in via Corrado Ricci, nella bacheca della Società Dante Alighieri presieduta da Franco Gàbici, l’ultima mostra che presenterà una sequenza di monumenti danteschi in forma di ‘stereoscopia’, a testimonianza della considerazione diffusa del Sommo Poeta in tutto il mondo e in quasi tutte le epoche.

L’appuntamento è per il 9 settembre alle 18 in via Corrado Ricci presso il Caffè Teodora. Sarà un aperitivo come quello inaugurale della rassegna nel settembre 2021, nuovamente in concomitanza delle celebrazioni dell’11 settembre con l’Offerta dell’Olio alla Tomba del Poeta.

La piena realizzazione del progetto Dantephemera ha consentito di esporre per un intero anno, dal settembre 2021 al settembre 2022, oggetti danteschi nella vetrina davanti alla Chiesa di San Francesco che ha visto Dante protagonista e oggi in riposo eterno a fianco del Centro dei Frati Minori Francescani diretto da Padre Ivo Laurentini.

Sono questi gli attori principali dell’operazione, con il contributo di RavennaFood e del progetto ‘Spasso in Ravenna’, e tramite il Caffè Teodora di Matteo Bergamaschi che ha gestito la parte ‘animazione’ della via insieme con Marco Miccoli.

Ma i veri attori sono i protagonisti delle mostre, che hanno esposto oggetti suddivisi in categorie o cimeli di famiglia, prefigurando un ruolo attivo dei ravennati in un’area, quella di via Corrado Ricci, porta di accesso alla ‘Zona del Silenzio’, che meriterebbe un progetto complessivo, anche per rivitalizzare gli esercizi coinvolti verso un turismo culturale e di qualità.