“Conoscere a fondo le Istituzioni europee e capire il funzionamento dei gruppi parlamentari è fondamentale per una maggiore consapevolezza su quali sfide ci attendono per il futuro”. È il commento del delegato regionale Giovani Impresa Emilia Romagna, Andrea Degli Esposti, che ha accompagnato una delegazione di 30 giovani provenienti da tutta la regione per un viaggio di formazione a Bruxelles.

“In questi tre giorni – continua Degli Esposti – abbiamo incontrato la Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, i rappresentanti del Ceja e del Copa-Cogeca e ci siamo confrontati con gli erourodeputati Alessandra Basso (Lega) Herbert Dorfmann (capo gruppo in Commissione Agricoltura del Ppe), Paolo De Castro, Alessandra Moretti e Daniela Rondinelli (gruppo europeo S&D), ai quali i giovani imprenditori hanno ribadito la posizione di Coldiretti contro il cibo sintetico”.

“In questi giorni – ha aggiunto Degli Esposti – abbiamo compreso quanto sia importante essere presenti e partecipi in Europa, dove viene formulata gran parte delle normative che vengono recepite dagli Stati membri e che riguardano materie con le quali le aziende agricole devono fare i conti quotidianamente, in ambito tanto agricolo e ambientale”.

Il viaggio studio, organizzato da Coldiretti Emilia Romagna in collaborazione con l’ente di formazione Dinamica, è stato cofinanziato con i fondi PSR della regione Emilia Romagna, Misura 1.3.01