L’azienda Vulcaflex di Cotignola ha donato due passeggini multiposto all’asilo nido «Il Cucciolo» di Cotignola.

I passeggini sono stati consegnati giovedì 30 marzo, alla presenza del sindaco Luca Piovaccari, dell’assessore alle Scuole e servizi per l’infanzia Federico Settembrini e Roberto Bozzi, amministratore delegato di Vulcaflex Spa, oltre al personale del nido e alle famiglie.

L’azienda Vulcaflex, rappresentata da Roberto Bozzi, ha consegnato alle educatrici due nuovissimi passeggini rispettivamente da 4 e 6 posti.

«Grazie a questi passeggini, da quattro e sei posti, sarà possibile accompagnare la sezione dei più piccoli in visita alla nostra città – ha dichiarato il sindaco Luca Piovaccari -. Dunque uno strumento capace di migliorare le potenzialità del nostro servizio e rendere più dinamica l’esperienza educativa nella struttura. Ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione la Vulcaflex per la sensibilità e la vicinanza alla nostra comunità dimostrate anche in questa occasione».

«Siamo presenti da oltre 55 anni a Cotignola e siamo cresciuti anche grazie al lavoro di molti cittadini cotignolesi – ha commentato Roberto Bozzi -. Donare all’asilo nido i passeggini è stato un gesto di ringraziamento nei confronti della comunità e un augurio che anche le future generazioni continuino a collaborare con la nostra società».