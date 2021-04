Grande soddisfazione per il “Laboratorio del cioccolato” di Villa & Stacchezzini, azienda faentina nuovamente finalista alla 19^ Edizione dell’ambito Premio Tavolette d’Oro I Cioccolati d’Eccellenza. Le Tavolette d’Oro sono gli Oscar del cioccolato italiano di qualità e tra i novecento tipo di prodotti in cioccolato in concorso (dragées, cremini, giandujotti, creme spalmabili, canditi e frutte ricoperte, praline ecc.), il Laboratorio del Cioccolato faentino si è aggiudicato la Tavoletta D’oro nella categoria praline,presentando una pralina “Tartufo Rum” e affiancandosi a nomi del calibro di Domori, Slitti e Amedei.

Le premiazioni si terranno Domenica 25 Aprile nello splendido spazio di Ferrowine a Castelfranco Veneto e anche in diretta Facebook, i Maestri Carola Stacchezzini e Massimo Villa, coppia sia nella vita che nel lavoro, ritireranno con grande soddisfazione il premio.

Massimo Villa e Carola Stacchezzini, faentini di adozione ma originari rispettivamente di Piemonte eVeneto, gestiscono insieme, da 16 anni, un laboratorio artigianale in cui creano, con grande passione e professionalità, prodotti al cioccolato interamente realizzati e decorati a mano. Dal 1 Settembre 2020,hanno aperto a Faenza nel centralissimo Corso Garibaldi al n° 14/a il loro primo punto vendita V&S Cioccolato dove possono dare spazio anche all’arte pasticciera dello Chef Massimo Villa che ha conquistato tutti con le sue spettacolari torte da credenza tra cui la richiestissima Sacher, la biscotteria , le gelatine di frutta fresca e il gelato espresso 100% naturale da guarnire con topping e granelle home made realizzati con i selezionatissimi ingredienti che contraddistinguono l’eccellenza del Laboratorio del cioccolato V&S Lei nasce come cuoca, appassionata in modo particolare alla pasticceria. Dopo aver conosciuto il cioccolato in Belgio, patria di questa pregiata materia prima, ha realizzato che la sua strada era proprio quella, divenendone la regina indiscussa. Prima donna in Italia formatrice per professionisti, tecnico e ambasciatore del cioccolato Belga, docente nelle scuole di alta formazione per professionisti, giudice in concorsi nazionali ed internazionali.Lui, dopo gli esordi a Torino, considerata la Capitale del Cioccolato, si trasferisce in Veneto entrando a fare parte dello Staff del prestigioso “Istituto Superiore Arti Culinarie Etoile” per poi diventarne lui stesso stimato Maestro.Dopo aver collaborato per anni con rinomatiMaestri della Pasticceria Italiana e Internazionale e con importanti aziende del settore dolciario, la sua grande passione per la pasticceria lo ha portato anche alla realizzazione come coautore del volume Nuovi Classici #2 Cakes, pubblicazione dedicata ai dolci da forno con ben 60 ricette. La coppia ha unito competenza e passione per mettere a disposizione delle migliori pasticcerie gelaterie e attività della ristorazione e somministrazione in genere, e del consumatore finale dallo scorsoSettembre, le proprie creazioni artigianali e le proprie capacità