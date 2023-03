Ancora una grande prova di squadra per l’associazione ravennate “You and Me danza sportiva” al recente “The Star Championship”, il campionato mondiale di danza sportiva per professionisti e amatori andata in scena al Palacavicchi di Pieve di Cento.

La società ravennate, coordinata dai tecnici Maria Letizia Rullo e Francesco Bortone, ha portato diverse coppie alla competizione.

Ottime prove, in particolare, per le giovanissime coppie che gareggiavano nella classe 10-11 anni, e che sono entrate in finale al campionato del mondo “Syllabus Championship 2023”: Enea Monti e Gaia Calza sono giunti settimi, Steven Salmin e Giorgia Scanu sono arrivati noni.

Le stesse due coppie sono anche entrate nelle categorie superiori nei Top 20 dell’Under 16 Open Standard e nei Top 35 nell’Under 16 open Latin, su 80 coppie provenienti da tutto il mondo.

Da segnalare anche la prestazione di Antonio Conte e Maria Rosaria Calvano, giunti quindicesimi nella categoria 65-69 Open.

“Siamo davvero soddisfatti per questi risultati – sottolinea Maria Letizia Rullo, -: testimoniano ancora una volta il grande impegno e i sacrifici svolti da parte degli atleti durante il loro anno accademico, nonché la crescita costante della nostra associazione”.