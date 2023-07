I commissari Unesco raccomandano di non estendere i permessi alla cava del gesso di Monte Tondo

Pubblicata online la relazione successiva alla visita della commissione Unesco al sistema carsico della Vena del Gesso candidato a diventare Patrimonio dell’umanità. Un report che da una parte rafforza il progetto di candidatura, dall’altra però sottolinea alcune minacce sia all’ambiente, sia alla candidatura stessa e si conclude quindi con alcuni consigli. Oltre a focalizzarsi sugli aspetti legali, burocratici e sui piani strategici per il futuro, la relazione raccomanda che i permessi di estrazione della cava del gesso di Monte Tondo non vengano ulteriormente estesi e che l’attività venga riconvertita il prima possibile.

Il responso finale dell’Unesco sul progetto di candidatura dovrebbe arrivare a settembre. Le relazioni consegnate dai commissari dopo la visita dei territori candidati solitamente non hanno parere vincolante, ma rimangono comunque un prezioso contributo per la decisione finale dell’Organizzazione.