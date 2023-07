“Il gruppo consiliare di maggioranza “Insieme per S.Agata”, espressione dell’omonima lista civica indipendente dai partiti a sostegno della giunta del sindaco Enea Emiliani, ha designato due nuovi capigruppo: Luciano De Giovanni per il gruppo comunale e Federigo Bedeschi per il gruppo in Unione.

A loro i migliori auguri di buon lavoro in questo fondamentale momento per la ricostruzione del nostro paese dopo l’alluvione.

Il precedente capogruppo Matteo Parrucci è stato rimosso dall’incarico sia in Comune sia in Unione con una mozione di sfiducia sottoscritta unanimemente dai consiglieri del gruppo di maggioranza, con una duplice motivazione. In primo luogo la sua improvvisa e taciuta iscrizione al partito Fratelli d’Italia e in secondo luogo la sua improvvisa sottoscrizione di un’interrogazione congiuntamente al gruppo di minoranza Lega Bassa Romagna, senza condivisione col suo gruppo consiliare.

Tale comportamento, seppur legittimo, è profondamente contrario al patto sociale e allo spirito di indipendenza, lealtà e confronto, che ha sempre ispirato il nostro gruppo e la nostra lista civica indipendente, fin dal 1995. Comportamento aggravato dal suo ruolo di capogruppo.

Se prima ti presenti davanti agli elettori santagatesi come componente di una lista civica indipendente dai partiti e poi all’improvviso decidi di prendere la tessera di un partito e di muoverti senza coinvolgere il tuo gruppo, pare evidente la scelta di porsi fuori dal gruppo.

Si precisa quindi che non c’entra assolutamente nulla l’oggetto dell’interrogazione sottoscritta da Parrucci, relativo alla trasparenza sulle donazioni ricevute in Unione per la raccolta fondi pro-alluvione (interrogazione che fra l’altro ha già avuto puntuale risposta).

Infatti la trasparenza negli enti pubblici, oltre ad essere prevista obbligatoriamente per legge, è garantita dalle puntuali comunicazioni degli organi istituzionali ed è da sempre uno dei nostri principi irrinunciabili.

Inoltre Parrucci, pur non essendo più il nostro capogruppo, resta a tutti gli effetti consigliere con tutte le prerogative e potrà continuare a svolgere la propria attività ispettiva: pertanto la rimozione da capogruppo non ha nessun effetto censorio.

Per questo motivo si respingono con forza le gravi illazioni comparse su alcuni quotidiani e sui social network che accostavano la rimozione da capogruppo alla richiesta di trasparenza sulle donazioni.

La motivazione invece è molto più semplice e lineare ed è da ricercare nella coerenza, nella serietà e nel rapporto di fiducia che gli amministratori di “Insieme per S.Agata” vogliono continuare a garantire nei confronti degli elettori e della cittadinanza di Sant’Agata sul Santerno.”