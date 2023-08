Prosegue a gran ritmo la serie di momenti solidali presenziati dai Cerviaman, il gruppo nato dalla passione comune per il triathlon, e diventato ben presto anche un importante strumento di beneficenza per la comunità cervese. Quest’anno grazie al “Progetto Filippo”, per cui il ricavato della stagione verrà devoluto alla costruzione, a Cervia, di un nuovo centro diurno per giovani disabili.

Per promuovere questa iniziativa benefica, gli atleti sono impegnati in un ricco calendario di appuntamenti. Dopo il partecipato apericena di consegna del body ufficiale di gara, che si è svolto lunedì scorso al Saretina 152 (grazie alla collaborazione dello stesso bagno ospitante, di Areca System e Netrising), i Cerviaman saranno presenti a due eventi di grande richiamo attorno a Ferragosto.

Domani mattina, martedì 15 agosto alle 9.30, saranno sulla spiaggia del Grand Hotel per presenziare al tradizionale sbarco degli scrittori, momento clou della manifestazione “La spiaggia ama il libro”. La sera successiva, mercoledì 16 alle 19, parteciperanno alla tradizionale tombola organizzata dai “Rumors” nel Borgomarina.

In entrambe le occasioni, gli atleti venderanno le magliette ufficiali Cerviaman per la stagione 2023, realizzate dai ragazzi delle scuole cervesi. L’acquisto delle magliette è una delle modalità più “semplici” per partecipare alla raccolta benefica, finalizzata appunto alla costruzione del Centro per Giovani Disabili.