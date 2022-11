Il Prefetto Castrese De Rosa e i rappresentanti delle forze dell’ordine di Ravenna oggi hanno fatto visita a Terre Audaci, il negozio che mette in vendita prodotti provenienti dalle terre sequestrate alla criminalità organizzata, inaugurato in questi giorni in via IV Novembre. Un’ Associazione di promozione sociale poi diventata Impresa Sociale, di circa 100 soci, fra cui molti poliziotti in servizio ed in pensione.

“Terre Audaci si rifornisce alla fonte, dai produttori che mettono il loro nome sui beni in vendita. Anche così si combattono e si contrastano i fenomeni mafiosi” ha spiegato il prefetto De Rosa

“Per questo, dopo il Comitato ordine e sicurezza pubblica di stamattina, insieme al Questore Stellino, al Col.De Donno dei Carabinieri e al T.Col. Baruffaldi della Guardia di Finanza siamo andati a salutare questi novizi esercenti, augurando loro tanta fortuna e ringraziandoli per la lodevole iniziativa imprenditoriale avviata.”