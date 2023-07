Ieri giovedì 13 luglio nel tardo pomeriggio, il Presidente fondatore dell’associazione ‘Il Terzo Mondo ODV’ Charles Tchameni Tchienga è stato ricevuto in udienza presso la residenza municipale del Comune di Ravenna, dall’assessora all’immigrazione Federica Moschini.

È stato un incontro volutamente programmato da entrambe le parti.

I due hanno colto l’occasione per gettare le basi dell’organizazzione della 6°Edizione del trofeo “Josianne Tchameni” nonché della giornata ravennate dedicata all’integrazione multietnica, che si svolgerà a Ravenna il 2 oppure il 9 settembre 2023. Una Edizione speciale perché preannuncia il 10° anniversario appunto di “Josianne Tchameni” cofondatrice dell’associazione ‘Il Terzo Mondo ODV’ assieme al marito e Presidente Charles Tchameni Tchienga, deceduta all’ospedale ‘Santa Maria delle Croci’ di Ravenna il 30 novembre 2013.

Come afferma Tchameni: “questo è il primo di una serie di incontri in programma con le istituzioni, il mondo dell’imprenditoria e del volontariato, i sindacati, le testate giornalistiche del territorio e la società civile ravennate, per l’organizzazione dell’evento, che sin dalla prima edizione appunto del trofeo “Josianne Tchameni” sono stati e rimangono i veri protagonisti di questo grande e tradizionale incontro umanitario, culturale e sportivo che ha come scopo fondamentale la pace tra i popoli attraverso l’ integrazione multietnica.”

Charles continua precisando che: ” la 5° Edizione si é svolta l’anno scorso presso lo stadio Bruno Benelli di Ravenna, con la partecipazione delle squadre seguenti: Questura di Ravenna, Comune di Ravenna, Polizia Municipale, Nuovo Sindacato Carabinieri, Ravenna Solidale e Il Terzo Mondo ODV” e di cui il ricavato di € 1265,00 è stato destinato ai progetti umanitari di codesta Onlus in realizzazione in Camerun.

Ampie e precise informazioni verranno fornite sia alla cittadinanza che agli incontri organizzativi che saranno svolti.

“È stato un incontro amicale, cordiale e di lavoro molto proficuo per entrambi le parti” conclude Charles.