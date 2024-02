Partono domani, 9 febbraio, in due scuole di Ravenna le prime attività de ‘La Grande Macchina del Mondo’, il progetto di educazione ambientale di Hera rivolto ad alunni e studenti dai 4 ai 13 anni,sul quale la multiutility investe da quasi 20 anni, integrando i programmi scolastici per affiancare insegnanti e studenti nell’approfondimento di temi urgenti e di grande attualità come l’economia circolare, il risparmio delle risorse, il riciclo, la raccolta dei rifiuti, il cambiamento climatico e l’innovazione scientifica.

I temi più gettonati di questa edizione sono l’ambiente e la sostenibilità: infatti domani si comincia, presso due scuole secondarie di I grado, con il laboratorio “Copiando si impara”, che coinvolgerà la terza B della Mario Montanari e la seconda E della Randi.I ragazzi, grazie alle attività sviluppate nel laboratorio, hanno l’opportunità di affacciarsi all’affascinante mondo della biomimetica – il diffuso settore della ricerca ispirato alle soluzioni escogitate in natura, da vegetali e animali, per rendere i processi e i prodotti dell’uomo più sostenibili – per migliorare la propria condizione sul Pianeta ispirandosi a ciò che la natura mette a disposizione.

In tutta la provincia di Ravenna complessivamente il progetto interesserà 122 fra scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, per un totale di 9.819 studenti e 457classi (di cui quasi 4.871 solo a Ravenna, con 55 scuole e 222 classi coinvolte).

La Grande Macchina del Mondo (fascia di età 4-13 anni): la cura per l’ambiente a partire dai bambini

Da sempre, il Gruppo Hera investe sulle nuove generazioni affinché bambini e bambine possano comprendere il loro ruolo di protagonisti nella cura dell’ambiente. Non è casuale la vignetta scelta per la copertina del catalogo di quest’anno: giovani determinati avanzano verso il futuro con tasselli di puzzle della Terra nelle mani. Grazie all’approccio illustrativo ironico di Alterales – nome d’arte di Alessia Iotti, fumettista e attivista che usa la sua arte per spiegare in modo semplice i problemi ambientali e selezionata dal Gruppo Hera in questa edizione per curare le illustrazioni del progetto educativo – il messaggio è ancora più chiaro: ciascuno col suo pezzettino può fare la differenza.

Tutte inedite le attività proposte; novità assoluta di quest’anno è lo spettacolare Science Show con esperimenti di chimica e fisica ad effetto per le scuole primarie, ma anche I robot amici dell’ambiente e “Rifiuti elettronici che storia”,laboratorio di tinkering per la secondaria di I grado che fa scoprire ai ragazzi l’importanza di differenziare bene e riciclare i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) giocando ad inventare piccoli meccanismi elettrici. L’attività più gettonata dalle scuole dell’infanzia è Il Mondo è di tutti, un emozionante racconto teatralizzato sulla sostenibilità il rispetto per la Terra e le sue risorse, per far comprendere come la vita di ognuno dipende dal comportamento di tutti.

Tra le novità anche il “plogging” di classe, sfide tra squadre, e il laboratorio per la registrazione di un podcast sull’acqua con la partecipazione dello speaker radiofonico Gianpiero Kesten che condurrà una Masterclass il 22 febbraio utile a gettare le basi per la creazione di un podcast e a raccontare agli alunni la sua esperienza.

A grande richiesta torna in classe l’Ispettore Rifiutoni che, con il suo cassonetto trasparente e una “caccia agli errori”, guiderà studenti e studentesse nel differenziare in modo efficace.

Sono due i webinar formativi per i docenticondotti da Luca Mercalli, sul tema del cambiamento climatico, e da Antonio di Pietro, sull’importanza del gioco applicato ai temi della sostenibilità. Leregistrazioni degli incontri sono disponibili sul sito nella pagina dedicata dell’Area Insegnanti dove, oltre ai webinar, sono disponibili anche risorse e materiali di approfondimento da utilizzare in classe.

Al via le iscrizioni per gli eventi green

Anche quest’anno, in occasione delle giornate simbolo dell’ambiente, le scuole potranno partecipare a tre eventi green gratuiti con speciali testimonial provenienti dal mondo creativo e artistico che, grazie alle proprie capacità comunicative, all’energia dell’arte e alla passione sui temi ambientali, stimolano e coinvolgono studenti e docenti, invitandoli all’azione verso il cambiamento degli stili di vita

–venerdì 16 febbraio: per la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili si terrà il primo appuntamento dedicato alle scuole primarie, con l’illustratrice e formatrice Marianna Balducci, che accompagnerà bambine e bambini in un viaggio fatto di scoperte quotidiane e di forme, colori, trame, suoni, espressioni da cui ricavare storie affascinanti che possono uscire dalle pagine del quaderno e dei libri e generare piccole grandi rivoluzioni green! Come investigatori a caccia di indizi, e grazie al disegno e alla fotografia, i bambini troveranno la spinta con cui suggerire nuove visioni e stili di vita più sostenibili e più giusti per tutti.

–venerdì 22 marzo: Giornata Mondiale dell’Acqua – evento green per la scuola dell’infanzia.

–lunedì 22 aprile: Giornata Mondiale della Terra – evento green per la scuola secondaria di 1° grado.

È possibile iscrivere le classi agli eventi, che si svolgono in diretta web, direttamente sul sito nelle pagine delle attività didattiche di infanzia, primaria e secondaria di I grado.

Visite guidate e virtual tour negli impianti del Gruppo Hera

La riflessione sull’impatto che hanno i nostri comportamenti sul Pianeta diventa ancora più efficace quando i giovani capiscono di essere i primi protagonisti della transizione ecologica. Ancora meglio se vedono con i loro occhi. Ecco perché il viaggio alla scoperta delle risorse acqua, energia e ambiente, per tutti gli alunni de La Grande Macchina del Mondo e un pozzo di scienza, non si esaurisce in classe: il Gruppo Hera riconferma anche quest’anno le visite guidate, in presenza e a distanza, nei propri impianti.Tra le novità il tour virtuale presso l’impianto Aliplast, società del Gruppo, leader nel riciclo e nella rigenerazione delle materie plastiche, impegnata ogni giorno nel trasformare i rifiuti in nuove e preziose risorse.