Grandi soddisfazioni sulla pista di Imola per gli atleti di Atletica 85 Faenza BCC nella serata del 12 maggio protagonisti a Imola al Trofeo Sacmi. Vittoria nella 4×100 delle ragazze –Suaci, Dalmonte, Guerra e Bertoni–, che migliorano di 3 secondi rispetto ad aprile, chiudendo in 56’’7. Nella staffetta maschile Atletica 85 conquista il secondo posto grazie a Bendandi, Farolfi, Villa e Vespignani, che corrono a loro volta il nuovo miglior tempo, 55’’5.

Primo posto, poi, nel vortex di Laura Ceroni, con la sua miglior prestazione, 35.92m, seguita da Dorotea Suaci, con 32,5m.

Tra i maschi, secondo posto per Ruggero Vespignani con 47.23m. Anche per loro quello di Imola è il miglior risultato personale.

Nei 2000m di marcia si distingue Maria Colta, seconda classificata con il suo miglior tempo, 12’22’’, che riceve il plauso dei giudici per il suo modo particolarmente corretto di marciare. Sul podio anche due maschi nella marcia, secondo posto per Mattia Servadei e terzo posto per Riccardo Camporesi.

Il 14 maggio, invece, a Parma si è tenuto il Meeting provinciale Ragazzi e Cadetti.

I cadetti di Atletica 85 hanno dato prova di grande carattere anche a Parma. Primo posto nei 1000m per Gioele Angeli, con una prestazione di 2’59’’. Terzo gradino del podio per Luca Cattani nei 1200m siepi, seguito da Pietro Panzavolta e Paolo Visani.

Secondo posto per Leonardo Cova nel giavellotto, con un lancio di 34.41m. Tra le ragazze, invece, è prima Carlotta Tagliaferri, con 30.23m. Nel disco è terza Alessia Rava, con 16.77m.

Nei 300m il podio si colora di azzurro con il primo posto di Zoe Fiorentini, con un tempo di 42’’4, e il secondo posto di Anna Reali, con 43’’4. Così anche per i 1000m, che vedono un secondo posto per Maristella Servadei e un terzo posto per Anna Ricci.

A Forlì, sempre il 14 maggio, al Campionato di società femminile sono state ammesse alla fase successiva, e classificate tredicesime su diciotto società partecipanti, le ragazze di Atletica 85, contente e consapevoli del buon risultato, considerate le assenze per infortuni e malattie.

Grande prova poi di Giulia Gandolfi, vincitrice dei 400hs con 61’’23, vicinissima al suo miglior tempo, che ottiene nei 400m piani, con 56’’02, classificandosi quinta. Buonissima prestazione anche di Matilde Conti, terzanei 5000m.

Nelle gare maschili in programma sempre a Forlì, ottimo risultato per Filippo Paganelli, che si classifica sesto nei 100m con 10’’85, suo miglior tempo e minimo per i campionati italiani junior, e primo nei 200m con 22’’01, ponendosi anche qui come uno tra i migliori junior in Italia. Mattia Ferri è secondo nel salto in alto con 1.95m e si posiziona così tra i primi dieci in Italia.