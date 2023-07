“Il Direttivo di Fratelli d’Italia Bassa Romagna esprime pieno supporto all’interpellanza presentata dal consigliere d’opposizione Matteo Parrucci in Consiglio comunale a Sant’Agata sul Santerno, riguardante il futuro della caserma dei Carabinieri del paese.

In seguito all’alluvione del 17 maggio scorso, l’edificio della caserma è in stato di inagibilità.

È necessario individuare un nuovo spazio, anche provvisorio, in cui collocare la caserma dei Carabinieri” afferma Gian Marco Grandi, Coordinatore di Fratelli d’Italia a Sant’Agata sul Santerno.

Al momento i Carabinieri della stazione di Sant’Agata, sono dislocati nella caserma di Massa Lombarda, pertanto, il gruppo locale di Fratelli d’Italia, chiede all’amministrazione santagatese quali azioni saranno intraprese per evitare la definitiva delocalizzazione in altri comuni della Caserma.

È fondamentale mantenere attiva la caserma dei Carabinieri di Sant’Agata, per non perdere il servizio e soprattutto per garantire la sicurezza a tutti i cittadini santagatesi. Non possiamo correre il rischio di rendere Sant’Agata un paese più insicuro” sottolinea Riccardo Vicari, responsabile della Sicurezza urbana di Fratelli d’Italia Bassa Romagna”.