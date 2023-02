“Grande successo per il concerto di Emagiosef all’interno del quale, è stato presentato il libro “Giada e la Regina Epilessia” contenente la storia della piccola Giada affetta da una grave forma di epilessia migrante dell’infanzia. L’evento, organizzato dall’artista Beppe Aurilia in collaborazione con il Cav. Fabio Marzufero presidente onorario dell’associazione Beppe Aurilia Theatre, è stato presentato da Valery Maniscalco la quale, ha ringraziato le personalità tra le quali l’Assessore alla cultura scuola politiche giovanili Fabio Sbaraglia le scuole e le associazioni di volontariato per la loro gradita presenza all’evento tra le quali “ il terzo mondo Onlus “, “associazione Malva Ucraini di Ravenna “ con i rispettivi presidenti Charles Tchameni Tchienga e Kateryna Shmorhay. La mamma di Giada,Pamela Zingale, ha commentato il libro ricordando le difficolta’ che si vivono in dette situazioni di vita. Fabio Marzufero ha letto una poesia dedicata a Giada. Il libro è stato distribuito gratuitamente. Tanto al fine di divulgazione. Distinti saluti. Cav Fabio Marzufero”