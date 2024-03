Un grande incendio questa mattina alle 5 è scoppiato in un capannone in via Scolone, traversa di via Canale Molinetto. Necessario l’intervento di diverse squadre dei Vigili del Fuoco, non solo da Ravenna, ma anche da Cervia e dal Comando di Forlì. Le cause che hanno portato al rogo sono ancora in corso di accertamento. Le fiamme sono state spente dopo diverse ore. Nessuno è rimasto ferito.