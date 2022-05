Gli studenti a lezione di Protezione Civile: open day alla base di Bagnacavallo | VIDEO

Open Day per la Protezione Civile della Bassa Romagna, porte aperte alla base Orione di via Crocetta dove le associazioni e i reparti della Protezione Civile hanno dato vita a dimostrazioni e simulazioni di operazioni di emergenza per il recupero di persone o per contrastare rischi idraulici, sismici o gli incendi boschivi. Una giornata illustrativa rivolta a tutta la popolazione, ma in particolare alle scuole. Sono stati infatti un centinaio gli alunni delle scuole del territorio che si sono alternati per assistere al lavoro dei vari volontari: hanno imparato a soccorrere i feriti, ad allestire un campo, a contrastare un incendio o ad organizzare le ricerche per le persone scomparse