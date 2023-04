Quest’anno Cgil, Cisl e Uil dedicano la festa del Primo Maggio ai 75 anni della Costituzione italiana, nata dalla Resistenza e dalla lotta di liberazione dal fascismo e dal nazifascismo. Sono previsti numerosi appuntamenti sul territorio per celebrare la festa del lavoro. “Vogliamo ottenere – dicono i sindacati – riforme capaci di applicare e attuare i valori e i principi della Carta Costituzionale a partire dalla centralità del lavoro, della giustizia sociale e dell’unità del paese”.

Lo slogan individuato da Cgil, Cisl, Uil richiama l’art.1 della Carta Costituzionale: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” e sono previsti eventi a Ravenna e sul territorio provinciale. Concerti, animazione e momenti di riflessione scandiranno il Primo Maggio.

La festa provinciale si terrà a Ravenna ai Giardini Pubblici di viale Santi Baldini che apriranno i cancelli al mattino con la distribuzione del garofano e il mercatino del riuso. Nei Giardini si svolgerà contemporaneamente lo StreetFestival con i cibi di strada. Alle 14 il palco ospiterà i concerti di Tizio e Reverso, alle 15,30 è previsto l’intervento – a nome di Cgil Cisl Uil – di Giorgio Graziani, segretario nazionale Cisl. Alle 16 si terrà un secondo concerto con protagonisti “I cuori di pietra” con un Rolling Stone tribute. Sempre all’interno della festa, dalle 15 aprirà lo spazio bimbi.

A Faenza, il Primo Maggio sarà festeggiato in piazza del Popolo. Alle 9 è in programma una distribuzione di dolci e bevande e del garofano rosso. In contemporanea vi sarà un intrattenimento a cura del Duo-Chiari. Alle 10 è previsto il saluto del sindaco Massimo Isola e poi prenderà la parola Giorgio Graziani, segretario nazionale Cisl, a nome di Cgil, Cisl e Uil.

A Lugo, in Largo della Repubblica, in prossimità del Pavaglione, Cgil, Cisl e Uil organizzeranno al mattino la tradizionale distribuzione del garofano.

A Cervia la distribuzione del garofano, insieme a un volantinaggio, sarà effettuata all’incrocio tra viale Roma e via Sacchetti.