“Apprendiamo che l’Ammiraglio Aurelio Caligiore, Comandante del RAM – Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto, organo in seno al Ministero della Transizione Ecologica, ha terminato il suo incarico al Comando del Reparto.

Italia Nostra desidera ringraziare l’Ammiraglio Caligiore ed il RAM per il prezioso interessamento che ha consentito la positiva risoluzione dell’ormai tristemente famosa vicenda della motonave Berkan B, affondata nell’indifferenza generale con il suo carico di carburanti altamente contaminanti nel Canale Piomboni, presso il Porto di Ravenna.

Le difficilissime operazioni di recupero del relitto, impiegando sub in condizioni estreme cui va tutto il nostro ringraziamento, si sono svolte con il minimo impatto ambientale grazie al concreto e diretto interessamento del RAM, che ha monitorato costantemente i lavori, facendo proprie le preoccupazioni dei cittadini e dando il decisivo ed autorevole impulso alla conclusione in tempi rapidi della scandalosa vicenda, trascinatasi dal 2017.

Un sentito grazie, dunque, ad un servitore dello Stato che con tanto onore si è speso, non solo a Ravenna, per la tutela del mare e delle sue creature. L’auspicio è che le sue competenze e la sua esperienza possano rimanere ancora a disposizione per le sfide future a difesa di uno dei nostri beni più minacciati e preziosi.”

Italia Nostra, sezione di Ravenna