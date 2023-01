L’Amministrazione e il Comitato Antifascista per la Democrazia e la Libertà del Comune di Faenza, in collaborazione con istituti scolastici, istituti culturali e associazioni del territorio, organizza una serie di appuntamenti ed eventi in occasione della Giornata della Memoria.

Da diversi anni a Faenza si cerca di far vivere il ricordo di questa giornata con la maggiore partecipazione emotiva, civica e culturale possibile. Lo si fa perché la data è un simbolo e come tale va affrontato con grande cura. È fondamentale, per costruire e continuare ad aggiornare la civiltà europea, riflettere sule tracce della storia, leggere quelle tracce e fare in modo che quella lettura aiuti nel percorso civile di costruzione dell’Europa, dell’Italia e della stessa Faenza. anche in questo momento di guerra ai nostri confini si assiste a fenomeni di aggressione contro le culture diverse: l’unico modo per agire e intervenire contro questi diffusi esempi di inciviltà è di lavorare con pazienza e costanza soprattutto con i giovani, i bambini e le nuove generazioni, per raccontare loro quanto al contrario l’incontro fra le culture, la conoscenza, la curiosità, il dialogo e il confronto siano alla base di qualsiasi tipo di progetto di civiltà matura.

CELEBRAZIONE ISTITUZIONALE

27 gennaio 2023 ore 10: Celebrazione Istituzionale presso il Tempietto della Memoria – Lungofiume Amalia Fleischer. Deposizione della corona ed esecuzione del silenzio. A seguire presso il Monastero di Santa Chiara (via della Croce, 16) orazioni ufficiali.

INIZIATIVE ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE APERTE ALLA CITTADINANZA

Martedì 17 gennaio 2023 ore 18:30 – Chiesa di San Francesco

“Consolate, Consolate il mio popolo (IS 40,1-11)”, XXXIV Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei. Intervengono: Rav Luciano Meir Caro, Rabbino capo di Ferrara e delle Romagne; Lidia Maggi e Angelo Reginato, Pastori della Chiesa Battista.

Martedì 24 gennaio 2023 ore 18:30 – Sala Consiliare E. De Giovanni (Residenza Municipale)

Seduta del Consiglio Comunale. Ricordo di Corrado Israel De Benedetti.

Dal 27 gennaio 2023 al 27 febbraio 2023 – Chiostro della Biblioteca Manfrediana

“Il coraggio di dire no: Antigone ieri e oggi” Mostra realizzata dalle studentesse e dagli studenti del Liceo Torricelli-Ballardini, coordinati dai docenti Beatrice Bandini e Francesco Febbraro. In collaborazione con la Scuola comunale di musica G. Sarti di Faenza.

Inaugurazione il 26 gennaio 2023 alle 18:00. Visitabile negli orari di apertura della biblioteca.

Venerdì 27 gennaio 2023 ore 18:00 – Auditorium Palazzo degli Studi (Via S. Maria dell’Angelo, 1)

Presentazione con l’autore del libro “La Parola a Loro. Dialoghi e testi teatrali su razzismo, deportazioni e Shoah” di Piero Stefani, biblista ed ebraista. Introduce Eleonora Conti. Voci recitanti: Magda Iazzetta e Piero Stefani. Interventi musicali: Federica Zanotti (violino), Valentina Silingardi (oboe) e Silvia Valtieri (pianoforte). In collaborazione con l’associazione Romagna-Camaldoli.

Venerdì 27 gennaio 2023 ore 21:00 – Auditorium Palazzo degli Studi (Via S. Maria dell’Angelo, 1)

“La musica miracolosa” Storia del pianista del ghetto di Varsavia. Concerto di Francesco Nicolosi (pianista) e Stefano Valanzuolo (voce narrante e autore), realizzato dalla Scuola comunale di musica G. Sarti di Faenza. In collaborazione con ERF – Emilia Romagna Festival. Ingresso gratuito.

Domenica 29 gennaio 2023 ore 18:00 – Galleria dei cento pacifici (Ridotto Teatro Masini)

“Invano Mi Incantarono” Concerto in collaborazione con l’associazione Loxòs.

Concerto guidato dalle parole e testimonianze degli Internati Militari Italiani.

Lunedì 30 gennaio 2023 ore 20:45 – Cinema Sarti

“Lei conosce Arpad Weisz?” Spettacolo teatrale a cura dell’associazione Menoventi, regia di Gianni Farina, con Consuelo Battiston e Leonardo Bianconi. Reading tratto da “Dallo scudetto ad Auschwitz” di Matteo Marani. Ingresso gratuito.

Martedì 7 febbraio 2023 ore 18:30 – Sala Bigari (Residenza Municipale)

Presentazione del libro “Attraverso il fuoco” di Gabriele Rubini. Dialogo dell’autore con Roberto Matatia

ULTERIORI INIZIATIVE

AL CINEMA SARTI

Giovedì 26 gennaio 2023 ore 21:00 “Anna Frank e il diario segreto” film di animazione di Ari Folman.

Ingresso con l’acquisto del biglietto.

Anna Frank e il diario segreto, ha come protagonista Kitty, l’amica immaginaria di Anna Frank, a cui la ragazza ebrea ha dedicato il suo famosissimo diario. La giovane Kitty si risveglia dopo decenni nella loro casa in Olanda e si mette subito in viaggio alla ricerca della sua cara amica. Kitty è convinta che Anna sia ancora viva e viaggia per l’Europa nella speranza di trovarla, mentre rimane basita di fronte al mondo di oggi e alle sue evoluzioni. È così che la ragazza si ritroverà faccia a faccia con qualcosa che inizialmente non avrebbe mai immaginato di trovare: l’eredità di Anna.

Museo ARGYLLS ROMAGNA GROUP – Via Castellani, 25

Esposizione di disegni e immagini realizzati dagli ex deportati. Apertura straordinaria del Museo da giovedì 26 gennaio a domenica 29 gennaio 2023, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Possibilità di visite guidate alla sala della Shoah sia per comitive sia per Istituti scolastici. Per info: argyllsromagna@gmail.com – Tel. 3337016251

ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEUCCI

“Le parole della Shoah”: letture realizzate da alunne e da alunni della scuola media “Cova-Lanzoni” di Faenza

Venerdì 27 gennaio 2023 – ore 11:00 Diretta web radio sul canale RadioMoa, alla pagina Youtube dell’Istituto “Matteucci Faenza” https://www.youtube.com/@matteuccifaenza8080

PROMETEO CIRCOLO ARCI

Giovedì 2 febbraio, ore 20:45 presso il circolo ARCI Prometeo (vicolo Pasolini 6)

“Il Campo di Fossoli, dalla tragedia della Shoah al dramma dei profughi giuliani”, conferenza promossa dal circolo ARCI Prometeo e dalla Fondazione Bella Ciao. Intervengono: Pierluigi Castagnetti (presidente Fondazione Fossoli) e Guido Ceroni (Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Ravenna).

Sabato 4 febbraio, ore 20:45 presso il circolo ARCI Prometeo (vicolo Pasolini 6)

“Kaninchen. Viaggio nell’inferno di Dachau”, spettacolo teatrale a cura di Lady Godiva Teatro. Regia di Antonella Gullotta, interpretazione di Elio Ragno. Ingresso gratuito.

PRO LOCO FAENZA

“Per Non Dimenticare – Passeggiate della Memoria 2023” – Una visita guidata ai “Luoghi della Memoria” in città. - Sabato 28 gennaio 2023, alle ore 15:00 Ritrovo: Pro Loco Faenza Voltone Molinella - Domenica 29 gennaio 2023, alle ore 10:00 Ritrovo: Pro Loco Faenza Voltone Molinella

Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: Pro Loco Faenza tel. 0546 25231 – info@prolocofaenza.it