A Brisighella i fiumi e i torrenti, da Lamone, Sintria, Marzeno e Samoggia non si segnalano criticità di rilievo, ha confermarlo il sindaco Massimiliano Pederzoli, che ha elencato anche le strade che sono ancora chiuse o con limitazioni di circolazione.

Ecco l’elenco completo:

Strade chiuse:

Vicolo Casette (Fognano) APERTA fondovalle – CHIUSO tratto verso Via Rontana

Via Cavina APERTA

Via Purocielo (S. Eufemia) APERTA

Via Valpiana (S. Eufemia) CHIUSA dopo podere Ghisana, a km. 2,900 dall’intersezione con la SP 302

Via Rio Chiè (Villa Vezzano) Strada CHIUSA dal ponte del Rio Sintria

Via Banicelli (Villa Vezzano) CHIUSA – Strada interrotta a metri 300 dall’intersezione con la S.P. 82

Via Ceparano (Marzeno) CHIUSA sul ponte del Torrente Marzeno località Scavignano / Torricella

Via Corneto tratto comunale (San Cassiano) APERTA – tratto demanio regionale CHIUSA

Tutte le altre strade “comunali” e “vicinali di uso pubblico”, sono percorribili.

Strade con limitazioni:

Via Monte Colombo (San Cassiano) (dall’intersezione con la SP 302 fino a podere Cà Nova (ECCETTO RESIDENTI)

Via Cà dei Belli (Strada Casale) dall’intersezione con la SP 302 fino al podere Poggio (ECCETTO RESIDENTI)

Via Rontana (Brisighella) CHIUSA a km. 1,800 dal bivio con la SP 23 “Monticino – Limisano”: dal “podere Collina” fino a la SP 63 “Valletta – Zattaglia”(ECCETTO RESIDENTI);

Via Monte Mauro (dall’intersezione con la SP 78 al confine col comune di Casola Valsenio Via Lame) (ECCETTO RESIDENTI)

Via Bicocca (dal podere Collinella al bivio per podere Monte Rota) per accertamento e monitoraggio movimento franoso.