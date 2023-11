Il prossimo 20 novembre il teatro Alighieri si illuminerà di blu. Il Comune, attraverso l’assessorato alle Politiche per le famiglie, l’infanzia e la natalità, guidato dall’assessora Livia Molducci, ha infatti raccolto l’invito di Anci e Unicef ad aderire all’iniziativa “Go Blue”, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

La data ricorda il giorno in cui l’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò 34 anni fa, nel 1989, la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la legge numero 176.

“Quest’anno – afferma l’assessora Molducci – il nostro pensiero non può non andare ai bambini e alle bambine palestinesi che subiscono le scelte scellerate degli adulti che dichiarano di volere per loro una nazione e di quelli che invece da sempre cercano di sottrarre loro il diritto ad avere una propria terra e nazione. Oggi a questi bambini/e viene negato il bene più grande, il diritto alla vita, e tutti i diritti riconosciuti dalla Convenzione ONU”.

La Convenzione si prefigge di garantire ai bambini e alle bambine il rispetto dei diritti umani a loro specificatamente riferiti, come il principio di non discriminazione, secondo cui ogni bambino deve godere degli stessi diritti, senza eccezioni dovute a razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche, stato sociale, origini, condizioni economiche; il diritto a un nome e a una nazionalità e beneficiare della sicurezza sociale, in modo da crescere e svilupparsi in modo sano; il diritto all’educazione, ma anche all’amore e alla comprensione, proteggendoli da ogni forma di sfruttamento alla quale potrebbero essere sottoposti, incluse forme di tratta e lavoro minorile; non da ultimo viene sottolineata, la necessità di prendere in considerazione sempre l’opinione e il punto di vista dei bambini e delle bambine quando si prendono decisioni che li riguardano