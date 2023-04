Lunedì 17 aprile alle 10 all’auditorium «Arcangelo Corelli» di Fusignano, in vicolo Belletti 2, ci sarà un incontro aperto al pubblico con Carolina Raspanti.

Carolina è protagonista del film Dafne (2019), diretto da Federico Bondi e prodotto da Vivo Film con Rai Cinema.

Dafne ha un lavoro che le piace e amici che le vogliono bene. Ha la sindrome di Down e vive insieme ai genitori. L’improvvisa scomparsa della madre manda in frantumi gli equilibri familiari: Dafne è costretta ad affrontare non solo il lutto, ma anche a sostenere il padre, sprofondato nella depressione; ma un cammino verso il paese natale della madre diventerà per padre e figlia una preziosa occasione per scoprirsi reciprocamente.

L’incontro è gratuito e saranno presenti anche le classi seconde e terze della scuola media di Fusignano: l’appuntamento rientra infatti nell’ambito di«Io sono così», progetto di educazione alla lettura e all’arte che la biblioteca comunale e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fusignano organizzano per tutte le scuole di Fusignano, per incentivare la lettura come strumento di crescita e libera espressione di sé.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’istituto comprensivo «Luigi Battaglia».