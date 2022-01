Allarme incendio in via Carducci, ma fortunatamente era solo fumo nero da una caldaia danneggiata

Allarme nel pomeriggio di oggi, attorno alle 14.30, in via Carducci, dove una colonna di fumo nera è stata segnalata uscire dal tetto del edificio in angolo tra viale Pallavicini e via Carducci stessa. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, assieme ad un’ambulanza del 118, a scopo precauzionale e alla polizia municipale che ha chiuso la strada. I sono quindi saliti, con l’autoscala sul tetto dove vi è un attico. Dopo una serie di verifiche hanno constatato che si è trattato solo di una caldaia danneggiata e non ci sono stati altri problemi.