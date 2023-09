Per ciò che riguarda la dotazione del commissario, sulla parte in conto capitale, quindi per le opere” infrastrutturali da compiere sul territorio colpito dal maltempo “non c’è nessun problema né per quest’anno, né per l’anno prossimo.

Chiaramente incrementeremo la dotazione di parte corrente per poter passare poi ai ristori alle famiglie e alle imprese” alle quali “come ha detto il presidente Meloni, sarà assicurato il completo ristoro”.

“Io sono assolutamente certo che a breve ci sarà un aumento della dotazione in questo ambito da parte del commissario – ha concluso – Stiamo lavorando alle ordinanze”.

Così il commissario alla ricostruzione post alluvione, il generale Francesco Paolo Figliuolo nel corso di una conferenza stampa al termine di un sopralluogo sul territorio e l’incontro con i sindaci della provincia di Rimini. (Ansa)

Dal 15 novembre, tramite la piattaforma Sfinge, già attiva al tempo del terremoto in Emilia, dovrebbe essere possibile processare le istruttorie di rimborso e ristoro a famiglie e imprese.