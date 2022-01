Il PUG invertirà perciò la rotta e sarà soprattutto un piano strategico che garantirà la centralità e la propulsività dell’azione pubblica ancorata a 5 grandi Obiettivi: la resilienza e l’adattamento ai rischi, a partire da quelli prodotti dal climate change; la sostenibilità dell’agricoltura, dell’agro-biodiversità e del settore agro-forestale anche in aree urbane e periurbane; la centralità del ferro per persone e merci e della mobilità ciclopedonale; la multifunzionalità dei settori economici e produttivi connotanti Ravenna, da quello portuale e logistico alla cultura e al turismo; la rigenerazione urbana ed ecologico-ambientale della città esistente e dei numerosi centri agricoli e costieri, per non consumare più suolo. Una strategia articolata che si concretizza in oltre 100 Azioni Progettuali e viene illustrata in 5 carte specifiche. Alle carte strategiche – una per ciascun Obiettivo – si accompagnano 4 Progetti-Guida centrati su alcuni segni e luoghi strutturanti di valore strategico (Canale Candiano, Litorale, Grande Corona verde e Metro-ferrovia) che evidenziano gli interventi prioritari di livello urbano e territoriale e si raccordano con le strategie locali delle diverse parti urbane. La dimensione strategica del Piano, protagonista indiscussa di questa nuova stagione dell’urbanistica, consente di immaginare il Pug come strumento già sintonizzato, a livello europeo, con il Green New Deal (Piano per l’ambiente) e il Next Generation EU e, a livello nazionale, con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del Governo italiano e le sue sei missioni, con particolare riferimento ai contenuti della “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, delle “Infrastrutture per una mobilità sostenibile” e dell’“Inclusione e coesione”. Allo stesso tempo, la semplificazione della “zonizzazione” contenuta nello strumento urbanistico vigente fa propri i benefici del “principio di competenza” che appare necessario per evitare conflitti e incomprensioni tra i diversi attori pubblici, di scala locale e sovra-locale, coinvolti nel governo del territorio.