Gravissimo incidente sulla provinciale 8 Naviglio che collega Faenza a Bagnacavallo. Un frontale avvenuto poco dopo le 17 a qualche centinaio di metri di distanza dall’agriturismo La Barchessa. Coinvolti un furgone di un corriere espresso e una Renault Clio, sulla quale viaggiava un ragazzo del 2001. È proprio il giovane ad avere avuto le conseguenze peggiori dopo il violento impatto.

Sulle dinamiche dell’incidente stradale dovrà fare chiarezza la Polizia Locale della Bassa Romagna. Diversi i mezzi di soccorso giunti sul posto. Ambulanze, auto medica, l’elisoccorso, due squadre dei Vigili del Fuoco, il cui lavoro è stato indispensabile per liberare l’automobilista dall’abitacolo completamente accartocciato e distrutto dopo l’urto.

Il giovane, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato trasportato a bordo dell’elimedica, decollata poi alla volta del centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità. Necessario il trasporto in ospedale anche per il conducente del furgone, arrivato in pronto soccorso all’ospedale di Lugo con un codice di media gravità.

L’incidente ha comportato lunghe code su entrambi i sensi di marcia. La polizia locale è riuscita a mantenere aperta la viabilità con un senso unico alternato.