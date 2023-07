A partire da mercoledì 19 luglio per i cittadini di Sant’Agata sul Santerno sarà nuovamente possibile richiedere l’emissione di carte d’identità elettroniche (Cie) nel proprio Comune.

L’ufficio anagrafe tornerà dunque a garantire il servizio, anche se in questa prima fase sarà necessario pagare la carta in contanti (non è stato ancora riattivato il Pos).

L’anagrafe è collocata nella sede temporanea del Comune, presso le scuole medie di via Roma, 6, al piano terra.

Il costo per il rilascio della carta d’identità elettronica è di 22 euro.