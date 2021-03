Focolaio alle Tavelli, Don Brunelli: “Difficile stabilire come il virus sia entrato nel convento e nella scuola”

Il Coronavirus non ha risparmiato purtroppo il convento Tavelli di via Mazzini: 16 suore della Congregazione delle Vergini di San Giuseppe sono infatti risultate positive, e tre di loro sono attualmente ricoverate all’ospedale di Ravenna in condizioni non gravi.Oltre alle religiose, sono risultati positivi al tampone anche 8 bambini della scuola dell’infanzia gestita dalle suore. Don Alberto Brunelli, vicario della Diocesi e cappellano dell’Istituto Tavelli, afferma che è difficile stabilire come il virus sia entrato nel convento, che si trova ora in quarantena. Il Don ipotizza che il contagio sia partito dalla scuola materna, rimasta aperta fino al passaggio della provincia di Ravenna in zona rossa lo scorso 8 marzo, che ha determinato anche la chiusura di nidi e scuole dell’infanzia.