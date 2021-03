L’OraSì Ravenna torna al Pala Costa dove questa sera alle 20.45 affronterà l’Allianz Pazienza Cestistica San Severo, incontro valido per la 24ma giornata del girone rosso del campionato di Serie A2 LNP (diretta su ÈTV/Rete7, canale 10 DTT in Romagna e a Bologna).

Il calendario di questa stagione molto particolare mette di fronte i giallorossi romagnoli – che tornano a disputare una gara casalinga dopo 34 giorni e 6 trasferte – e i neri pugliesi per la seconda volta in una settimana, dopo la partita intensa di mercoledì scorso terminata con il successo sudatissimo (81-83) della truppa di coach Massimo Cancellieri.

Il prepartita nelle parole del coach dell’OraSì e del capitano, Alberto Chiumenti.

“Sarà un’altra partita molto complicata – commenta il ‘Canc’ – Abbiamo vinto in casa loro otto giorni fa ma è stata veramente molto sudata. San Severo è una squadra viva che ci ha messo in difficoltà e ci ha costretto a diversi adattamenti e noi questa volta dovremo essere più solidi ed evitare che tutti i loro giocatori vengano

coinvolti nel gioco. È un momento strano in cui il calendario ci impone di giocare due volte in una settimana contro la stessa squadra. Loro hanno avuto qualche giorno in più per prepararla, noi dobbiamo capire quelli che saranno i loro adattamenti ed essere bravi ad adeguarci e trovare le giuste contromisure. Sarà una partita da giocare con molta attenzione e sempre con la massima aggressività”.

“A Pistoia abbiamo avuto il giusto atteggiamento e ottenuto una vittoria di squadra che è il frutto del nostro lavoro quotidiano – aggiunge il capitano Alberto Chiumenti – Adesso torniamo subito in campo per un’altra partita importante, come lo saranno tutte da qui alla fine, e vogliamo confermare questa striscia di risultati positivi in

cui il gruppo ha fatto la differenza. San Severo sta lottando per evitare posizioni di classifica pericolose e verrà a Ravenna per esprimersi al massimo. Ma anche noi vogliamo vincere per portarci 2-0 con loro e fare un altro passo avanti nel nostro percorso”.

La gara sarà tramessa, oltre che in chiaro su ÈTV/Rete7, in diretta streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social (Facebook, Instagram, Whatsapp) dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto