Questo pomeriggio, poco dopo le 14,30, quattro famiglie di un condominio situato in via Boaria ad Alfonsine sono state costrette ad evacuare le proprie case. Gli abitanti dell’edificio avevano notato la presenza di fumo nella rampa delle scale: nello scantinato della palazzina infatti, dove si trovavano anche quattro bombole di Gpl, era scoppiato un incendio. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco dei distaccamenti ddi Ravenna e Lugo, che hanno domato velocemente le fiamme. Un’anziana signora di 93 anni, tratta in salvo da un vicino e da una ragazza che stava transitando per la via, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale per alcuni accertamenti, dato che aveva inalato del fumo. Le cause che hanno determinato lo scoppio dell’incendio sono ancora al vaglio.